Мосгорсуд рассмотривает жалобу защиты на продление ареста журналисту Ивану Сафронову. Сафронов обвиняется в государственной измене. Лефортовский суд оставил его под стражей до 7-го декабря.
2020-09-15T12:34:46+03:00
2020-09-15T12:47:47+03:00
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12:34, 15 сентября 2020
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