«Собеседник»: Мать Мантурова владеет особняком площадью 4-х тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище

Издание «Собеседник» утверждает, что 84-летняя мать министра промышленности Дениса Мантурова владеет особняком площадью более 4-х тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой. Дом оценивается в 5 миллиардов рублей. На соседнем участке дом самого Мантурова. Ранее он также принадлежал его матери, но затем она подарила его сыну.

Стоит напомнить, что Мантуров – самый богатый министр российского правительства. Он задекларировал 586 миллионов рублей за 2109-й год.