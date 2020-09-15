Евросоюз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, заявил глава европейской дипломатии

Евросоюз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, заявил в Европарламенте глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, Европа считает выборы 9-го августа сфальсифицированными и называет лучшим решением ситуации новые президентские выборы под эгидой ОБСЕ.

Россия — единственный союзник Белоруссии, к тому же готовый выделить Минску большой кредит, — считает политолог Андрей Суздальцев. При этом, по его мнению, Александр Лукашенко недоволен результатами переговоров в Сочи.

Суздальцев добавил, что Россия стремится сохранить свое влияние на Белоруссию, но никаких мер для разрешения белорусского конфликта на встрече предложено не было.