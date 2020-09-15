Вступление в должность нового премьер-министра Японии не повлияет на отношения с Россией – политолог

Вступление в должность нового премьер-министра Японии Есихидэ Суга не повлияет на отношения с Россией. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Георгий Кунадзе.

«Думаю, что это, по большому счету, никак не отразится на отношениях с Россией. Собственно, его предшественник ушел в отставку не в связи с тем, что его политика не устраивала правящую партию и не встречала поддержки в Японии. И нынешний премьер был все эти годы его правой рукой, так что здесь, я думаю, преемственность полная», — сказал он.

Г.Кунадзе подчеркнул, что новый премьер намерен добиваться возвращения Курильских островов Японии.

Накануне новым лидером правящей в Японии партии избран Есихидэ Суга. В среду 16 сентября он будет утвержден парламентом в должности премьер-министра страны.