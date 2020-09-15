Бывший футболист сборной России Роман Широков стал фигурантом уголовного дела после нападения на арбитра во время матча любительских команд, — сообщает ТАСС. Пострадавший – судья Никита Данченков. Дело заведено по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью».
2020-09-15T12:05:52+03:00
2020-09-15T12:47:35+03:00
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12:05, 15 сентября 2020
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