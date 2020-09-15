Зенит из Санкт-Петербурга вернул себе лидерство в Российской футбольной Премьер Лиге. В 7-м туре действующий Чемпион страны обыграл дома тульский Арсенал.

Два тура Зенит не мог одержать победу в Чемпионате, что стоило команде с берегов Невы первого места в турнирной таблице. Однако осечка московского Спартака, который проиграл в воскресенье землякам армейцам, предоставила Зениту шанс. И подопечные Сергея Семака уверенно им воспользовались. В домашнем матче против Арсенала клуб из Санкт Петербурга одержал победу со счетом 3-1, и, набрав 16 очков вернул себе лидерство в Премьер Лиге. Всего на один бал от Зенита отстает ФК Сочи, который после 7-ми туров остается единственной командой, которая еще не проигрывала в Чемпионате. В активе Спартака 14 очков и текущее третье место. 13 баллов набрали столичные армейцы.

Еще в одном матче накануне Ростов и московский Локомотив сыграли вничью 0-0. А вот встреча между Ротором и Краснодаром не состоялась из-за вспышки коронавируса в команде из Волгограда.