В петербургских театрах отменили шахматную рассадку

Роспотребнадзор согласовал новый стандарт безопасности, в котором ослабил коронавирусные ограничения.

Зрители в театрах и цирках Петербурга снова могут сидеть рядом друг с другом, однако другие требования безопасности остались в силе. В частности, по документу, который опубликовал Смольный, на всех зрелищных мероприятиях нужно носить маски, а организаторы должны проверять у гостей температуру. Тем не менее, чиновники требуют, чтобы театры и цирки рассчитывали общее число посетителей спектакля или представления с учётом соблюдения публикой социальной дистанции. А в залах более чем на четыре тысячи человек, можно продавать лишь половину билетов, уточняет портал МР7. Кинотеатрам, которые открыли в конце прошлой недели, уже тогда разрешили не соблюдать требования шахматной рассадки. В кинозалах зрители могут садиться группами, если они пришли одной компанией. Социальную дистанцию в виде одного свободного места нужно соблюдать только между такими группами, а если расстояние между креслами превышает метр, то зрители могут занять все места.

По оценке «фонда кино» в первые выходные после открытия кинотеатров в Петербурге их посетила примерно половина от аудитории, которая приходила в уик-энд до пандемии.