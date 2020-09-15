В России за сутки от коронавируса умерли 150 человек, — сообщает федеральный оперативный штаб. Это максимальный показатель с конца июля. Коронавирусная инфекция выявлена у 5,5 тысяч человек в 84-х регионах. В Москве 730 заболевших. Столичные власти объясняют ситуацию тем, что в Москве стали больше тестировать и лучше выявлять коронавирус.
2020-09-15T12:02:56+03:00
2020-09-15T12:02:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:02, 15 сентября 2020
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