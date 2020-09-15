Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин утверждает, что что все запасы яда «Новичок» на территории России ранее были уничтожены. Глава ведомства настаивает, что в организме политика Алексея Навального на момент вылета из страны отравляющих веществ не содержалось.

В соответствии с протоколами Организации по запрещению химического оружия на территории России были ликвидированы все изготовленные запасы боевого отравляющего вещества, сказал глава спецслужбы. Сергей Нарышкин, слова которого приводят российские информагентства, уверяет, что это зафиксировано в установленном порядке, утверждения об обратном – дезинформация. Нарышкин называл фактом то, что «комплекс исследований, экспертиз, в том числе и на выявление токсичных и отравляющих веществ», проведенный врачами в Омске не показал присутствия ядов в пробах Алексея Навального. По слова главы службы внешней разведки, «исследования проводились на самом современном оборудовании, по самым жестким медицинским протоколам». Между тем накануне в правительстве Германии сообщили о подтверждении выводов экспертов Бундесвера данными шведской и французской лабораторий. Кроме того, об обнаружении следов «Новичка» в телефонном разговоре с президентом Путиным напрямую сказал и президент Франции Эмманюэль Макрон. Изучение данных немецких специалистов проводится и в ОЗХО, которая получила доступ к пробам.

По сообщениям из немецкой клиники Шарите, где после покушения проходит лечение российский политик, его состояние улучшилось. Как сообщило со ссылкой на источники издание The New York Times, Навальный намерен после выздоровления вернуться на родину, а пока не видит необходимости сотрудничества с российской стороной, предложившей Германии некий совместный формат расследования.