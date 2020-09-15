Белоруссия вряд ли рассчитывает возвращать России новый кредит – политолог

Белоруссия вряд ли рассчитывает возвращать России новый кредит. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Андрей Суздальцев.

«Все, что можно брать у России, можно не возвращать. Даже те долги, которые у Белоруссии есть, они все оформлены, они каждый год перекредитовывают эти кредиты, рассчитывая на то, что когда-нибудь они будут списаны, потому что у них будут союзники. Юридически из великих держав Лукашенко при избрании на шестой срок признала только Москва и Пекин. Но Пекина не слышно, не видно, Россия осталась одна из великих держав, которые могут вот так взять и дать полтора миллиарда. Такого больше негде взять», — сказал он.

При этом политолог подчеркнул, что Александр Лукашенко не был доволен вчерашними переговорами с Россией.

«Понятно желание российской стороны сохранить контроль над республикой, чтобы она не ушла, не превратилась в Украину-2, но каких-то мер реальных, какой-то процедуры прекращения насилия на улицах предложено не было. Лукашенко уехал недовольный, ему показалось денег мало», — заключил он.

По итогам переговоров в Сочи с белорусским лидером Александром Лукашенко российский президент заявил о предоставлении Белоруссии кредита в 1,5 миллиарда долларов. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил, что часть кредита пойдет на покрытие прежних долгов республики.

Тем временем экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, комментируя новый кредит, обратилась к россиянам. По ее мнению деньгами российских налогоплательщиков «будут оплачены побои белорусов».