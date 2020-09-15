В Мексике разыграют президентский самолет. Нынешний глава государства Мануэль Лопес Обрадор решил избавиться от воздушного судна таким экзотическим способом.

Обрадор объявил о намерении распродать авиапарк из почти 80 самолетов еще до того, как стал президентом. Один из самых шикарных – Боинг 787 Дримлайнер отправляли в США на продажу, потом возвращали обратно, приглашали на борт журналистов с рекламными целями. Несколько раз официально сообщалось, что судно вот-вот отправится к новому владельцу. Неназванное лицо даже вносило задаток в миллион долларов, однако судно так и не было продано. Обрадор решил разыграть его в лотерею, хотя скорее, это будет лотерея имени самолета, поскольку победители на нем не улетят. Сотне счастливчиков будут вручены премии примерно в миллион долларов. Всего напечатают 6 миллионов билетов, и каждый шанс приобщится к этой истории обойдется всего в 25 долларов.

Прибыль от лотереи пойдет на приобретение медицинского оборудования для государственных больниц.