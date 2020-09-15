В Солнечногорском районе Подмосковья обстреляли легкомоторный самолет. Он совершил жесткую посадку. В результате ЧП пострадавших нет. Личность стрелка установлена, — сообщает ТАСС со ссылкой на полицию. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
2020-09-15T11:48:31+03:00
2020-09-15T11:48:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:48, 15 сентября 2020
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