В Солнечногорском районе Подмосковья обстреляли легкомоторный самолет. Он совершил жесткую посадку. В результате ЧП пострадавших нет. Личность стрелка установлена, — сообщает ТАСС со ссылкой на полицию. Обстоятельства происшествия устанавливаются.