Совладелец «Башкирской содовой компании: Возвращение активов государству может плохо повлиять на развитие предприятия

Совладелец «Башкирской содовой компании» Дмитрий Пяткин считает, что возвращение активов государству может плохо повлиять на долгосрочное развитие предприятия. Пяткин заявил «Коммерсанту», что объединение активов в 2013-м году проходило строго по закону. Ранее Генпрокуратура выявила нарушения при приватизации БСК. Проверка проводилась по поручению президента Путина. «Башкинская содовая компания» хотела разрабатывать шихан Куштау, но отказалась от этих планов из-за протестов местных жителей и экологов.