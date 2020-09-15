Бывший футболист сборной России Роман Широков стал фигурантом уголовного дела, — сообщает издание «База». По информации источника, речь идет об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

В конце августа Широков избил судью Никиту Данченкова. Это произошло прямо во время матча. Широкову грозят исправительные работы и даже тюремное заключение.