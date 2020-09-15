Мурашко рассказал, что каждый седьмой доброволец, привитый от коронавируса, пожаловался на неприятные ощущения

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что примерно каждый седьмой доброволец, привитый от коронавируса, пожаловался на неприятные ощущения – мышечные боли, слабость и повышение температуры. Прививки делали в ходе пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник». Привито более 300 человек. Мурашко добавил, что подобные осложнения прогнозировались и это описано в инструкции.