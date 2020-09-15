Мурашко рассказал, что каждый седьмой доброволец, привитый от коронавируса, пожаловался на неприятные ощущения

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что примерно каждый седьмой доброволец, привитый от коронавируса, пожаловался на неприятные ощущения – мышечные боли, слабость и повышение температуры. Прививки делали в ходе пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник». Привито более 300 человек. Мурашко добавил, что подобные осложнения прогнозировались и это описано в инструкции.
2020-09-15T11:46:49+03:00
2020-09-15T11:46:49+03:00
https://echo.msk.ru/news/2709413-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:46, 15 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…