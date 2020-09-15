В России растет количество заразившихся коронавирусом. По данным федерального оперативного штаба, за сутки в стране выявлено 5529 новых случаев, в том числе в Москве 730. Умерли 150 пациентов против 57-ми днем ранее.
2020-09-15T11:46:16+03:00
2020-09-15T11:46:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:46, 15 сентября 2020
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