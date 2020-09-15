Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин утверждает, что на территории России нет запасов боевого отравляющего вещества «Новичок». Они уничтожены, и это зафиксировала Организация по запрещению химического оружия. Нарышкин добавил, что у России много вопросов к Германии по поводу Навального, потому что из Омска он вылетал без признаков отравления.

Германия считает, что Навальный был отравлен «Новичком» . В Берлине утверждают, что к аналогичным выводам пришли эксперты независимых лабораторий, в том числе во Франции и Швеции.