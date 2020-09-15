Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин утверждает, что на территории России нет запасов боевого отравляющего вещества «Новичок». Они уничтожены, и это зафиксировала Организация по запрещению химического оружия. Нарышкин добавил, что у России много вопросов к Германии по поводу Навального, потому что из Омска он вылетал без признаков отравления.
Германия считает, что Навальный был отравлен «Новичком» . В Берлине утверждают, что к аналогичным выводам пришли эксперты независимых лабораторий, в том числе во Франции и Швеции.
Сергей Нарышкин утверждает, что на территории России нет запасов боевого отравляющего вещества «Новичок»
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин утверждает, что на территории России нет запасов боевого отравляющего вещества «Новичок». Они уничтожены, и это зафиксировала Организация по запрещению химического оружия. Нарышкин добавил, что у России много вопросов к Германии по поводу Навального, потому что из Омска он вылетал без признаков отравления.