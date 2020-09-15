Мосгорсуд должен приступить к рассмотрению жалобы адвокатов журналиста Ивана Сафронова на продление ареста. Его обвиняют в госизмене.

Решение Лефортовского суда о продлении ареста до 7 декабря адвокаты и близкие Ивана Сафронова называют несправедливым. В группе в фейсбуке под названием «Свободу Сафронову» коллеги журналиста пишут, что до сих пор обществу не представлено ни одно доказательство его вины, а следствие пытается вести свою работу в тишине. Арестовали советника главы «Роскосмоса» 7 июля. Как рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, которая несколько дней назад навестила Ивана Сафронова в СИЗО, он похудел на 8 кг, но чувствует себя хорошо, занимается спортом и передает все большой привет. Согласно материалам уголовного дела, Иван Сафронов обвиняется в госизмене путем шпионажа. Вину он не признает и связывает свое преследование с журналистской деятельностью. Во время работы в газетах «Коммерсант» и «Ведомости» Сафронов доступа к государственной тайне не имел.

У здания Мосгорсуда уже собрались друзья и коллеги Ивана Сафронова, которые пришли его поддержать.