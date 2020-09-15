Глава СВР России Сергей Нарышкин утверждает, что все запасы «Новичка» на территории РФ были уничтожены

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин утверждает, что все запасы «Новичка» на территории России были уничтожены в соответствии с протоколами Организации по запрещению химического оружия. Это зафиксировано в установленном порядке. Нарышкин добавил, что у России много вопросов к Германии по делу Навального. Врачи в Омске провели исследования по всем протоколам и не нашли никаких ядов, — утверждает Нарышкин.