Глава СВР России Сергей Нарышкин утверждает, что все запасы «Новичка» на территории РФ были уничтожены

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин утверждает, что все запасы «Новичка» на территории России были уничтожены в соответствии с протоколами Организации по запрещению химического оружия. Это зафиксировано в установленном порядке. Нарышкин добавил, что у России много вопросов к Германии по делу Навального. Врачи в Омске провели исследования по всем протоколам и не нашли никаких ядов, — утверждает Нарышкин.
2020-09-15T11:03:21+03:00
2020-09-15T11:34:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2709393-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3315523.jpeg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:03, 15 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…