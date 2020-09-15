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11:02, 15 сентября 2020

150 человек умерло от коронавируса в России за минувшие сутки

150 человек умерло от коронавируса в России за минувшие сутки. Это самый высокий показатель с начала августа.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России продолжает расти. Число заболевших во второй раз с начала осени превысило 5,5 тысяч человек.
Стремительно растет число заболевших в Москве. За минувшие сутки в столице выявлено 730 случаев СOVID-19. Это самый высокий показатель за последние несколько месяцев.
Между тем, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия занимает 40-е место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч человек и 106-е место — по уровню летальности. При этом, по количеству проведенных тестов на Ковид-19 Россия — один из лидеров. По словам Поповой, на миллион населения в стране проводится 280 тысяч тестов. Также глава Роспотребнадзора сообщила, что в России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса.

Как сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сегодня уже три крупных производителя занимаются производством вакцины от коронавируса «Спутник».



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