Хоккеисты Далласа стали первыми финалистами Кубка Стэнли. Победную шайбу в игре против «Вегаса» забросил российский форвард Старз Денис Гурьянов.

В 5-м матче финальной серии Западной конференции Звезды вырвали победу у хоккеистов Вегас Голден Найтс. Автором победной шайбы в овертайме стал Денис Гурьянов. Для 23-летнего воспитанника тольяттинского хоккея гол стал девятым в нынешнем плей-офф. Попутно Гурьянов установил бомбардирский рекорд НХЛ по очкам среди новичков лиги в матчах, которые позволили команде пробиться в следующий раунд плей-офф. Помимо Гурьянова за Даллас выступают голкипер Антон Худобин и форвард Александр Радулов.

«Даллас» взял верх в серии с «Вегасом» со счётом 4-1 и сыграет в финале Кубка Стэнли против победителя пары «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс.

Пока в этом противостоянии впереди хоккеисты Тампы, которые уже предстоящей ночью могут оформить выход финал турнира.