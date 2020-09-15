Но Украине произошла разгерметизация на газопроводе, по которому российский газ поступает в Европу

Но Украине в Киевской области произошла разгерметизация на газопроводе Уренгой – Помары — Ужгород, по которому российский газ поступает в Европу. По данным экстренных служб, погибших и пострадавших нет. Украинские СМИ сообщают со ссылкой на очевидцев, что был слышен сильный гул, а потом взрыв. Местные власти утверждают, что ситуацию удалось взять под контроль.