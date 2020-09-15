Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу защиты на продление ареста журналисту Ивану Сафронову. Заседание назначено на 11 утра. Сафронов обвиняется в государственной измене. Лефортовский суд оставил его под стражей до 7-го декабря. Адвокаты считают необоснованной подобную меру пресечения и будут просить заменить ее на залог или домашний арест. Адвокат Иван Павлов рассказал Интерфаксу, что более 150-ти человек – главные редакторы и журналисты крупнейших российских СМИ – предоставили в суд положительные характеристики и поручительства за Сафронова.
2020-09-15T10:31:25+03:00
2020-09-15T11:36:19+03:00
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10:31, 15 сентября 2020
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