Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу защиты на продление ареста журналисту Ивану Сафронову. Заседание назначено на 11 утра. Сафронов обвиняется в государственной измене. Лефортовский суд оставил его под стражей до 7-го декабря. Адвокаты считают необоснованной подобную меру пресечения и будут просить заменить ее на залог или домашний арест. Адвокат Иван Павлов рассказал Интерфаксу, что более 150-ти человек – главные редакторы и журналисты крупнейших российских СМИ – предоставили в суд положительные характеристики и поручительства за Сафронова.