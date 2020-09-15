Министр здравоохранения сообщил, что 300 добровольцев привиты в рамках испытания российской вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о том, что более 300 добровольцев привиты в рамках испытания российской вакцины от коронавируса. Примерно у 14% жалобы на слабость и мышечные боли в течение суток. Бывает температура, — добавил Мурашко. По его словам, такие осложнения прогнозируемы. Это описано в инструкции. Министр добавил, что более широкая вакцинация населения от коронавируса возможна в конце ноября-декабре.