Министр здравоохранения сообщил, что 300 добровольцев привиты в рамках испытания российской вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о том, что более 300 добровольцев привиты в рамках испытания российской вакцины от коронавируса. Примерно у 14% жалобы на слабость и мышечные боли в течение суток. Бывает температура, — добавил Мурашко. По его словам, такие осложнения прогнозируемы. Это описано в инструкции. Министр добавил, что более широкая вакцинация населения от коронавируса возможна в конце ноября-декабре.
2020-09-15T10:31:04+03:00
2020-09-15T11:36:28+03:00
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10:31, 15 сентября 2020
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