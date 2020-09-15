Реабилитация Навального после отравления может занять две-три недели – реаниматолог

Реабилитация Алексея Навального после отравления может занять две-три недели. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделом периоперативной медицины в отделении анестезиологии и реанимации клиники Tufts Medical Center (Бостон) Константин Балонов.

«Судя по тому, что он так быстро стал восстанавливаться, и в общем он здоровый молодой мужик, я думаю, что через какое-то время его переведут в обычное отделение, по большому счету, его могли уже перевести после снятия с аппарата ИВЛ. Дальше он, скорее всего, уйдет в какую-то реабилитационную клинику. Это займет пару-тройку недель до состояния, когда он может быть отпущен спокойно домой, если бы он был обычный нормальный пациент <..> Как это будет происходить в его случае из соображений безопасности я, конечно, сказать не могу»,— сказал он.

К.Балонов добавил, что Алексей Навальный сейчас наверняка испытывает сильную мышечную слабость, что характерно после длительного пребывания на ИВЛ.

В берлинской клинике «Шарите», где лечится политик Алексей Навальный, сообщили о заметном улучшении его состояния здоровья. Согласно заявлению представителей клиники, политика полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он все лучше двигается и даже на время может покидать больничную койку.

Немецкие врачи ранее пришли к выводу, что А.Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». По утверждениям правительства Германии, такие же результаты исследования биоматериалов политика получили и в независимых лабораториях Франции и Швеции.

А.Навального госпитализировали в Омске в середине августа. Через несколько дней его доставили в берлинскую клинику «Шарите», где оппозиционер долгое время находился в коме.