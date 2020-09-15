Короткий список Букеровской премии, самой престижной литературной премии англоязычного мира, объявят сегодня в британской столице.

В лонг-лист вошло 13 авторов из США, Ирландии, Шотландии, Эфиопии, Великобритании и Зимвабве. В списке преобладают женщины, их девятеро. Премия основана в 1968 году, но вручается с 1969-го. До 2014 года лауреатом премии могли стать только гражданин Великобритании и Ирландии, а также Британского содружества наций.



Но с 2014 года появился шанс стать лауреатом у автора с иным гражданством, главное, чтобы его роман был написан по-английски и опубликован в Великобритании в год присуждения премии. Британский писатель Перси Ховард Ньюби в 1969 стал первым лауреатом за роман «За это придется ответить». В прошлом году премии удостоены двое – канадская писательница Маргарет Эдвуд и британская Бернардин Эваристо. Финалисты премии получают по две с половиной тысячи фунтов стерлингов и специальное издание своей книги.

Имя лауреата станет известно 27-го октября.