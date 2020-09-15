Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала вопросом времени уход Александра Лукашенко с поста главы государства. Она подчеркнула, что оппозиция призывает к мирному протесту.

Светлана Тихановская считает единственно верным путем мирный протест и отказ от насилия. Она уверена, что так у граждан Белоруссии получится сменить власть в стране, а у Александра Лукашенко нет будущего, как у президента. По словам Тихановской, «вопреки государственной пропаганде», время на стороне оппозиции. Своим видением ситуации в Белоруссии она поделилась в статье для газеты The Washington Post. Бывший кандидат в президенты отметила, что по-прежнему не признает результаты выборов главы государства, которые объявил Центризбирком республики, и уверена, что именно она набрала большинство голосов. Светлана Тихановская заверила, что оппозиция продолжит проводить акции протеста и попросила глав других стран «прекратить сотрудничество с режимом Лукашенко и ввести санкции в отношении лиц, которые сфальсифицировали результаты выборов.

В Кремле исходят из того, что Лукашенко — легитимный президент Белоруссии. В ходе переговоров с ним российский лидер Владимир Путин пообещал, что Москва исполнит договоренность с Минском о предоставлении кредита в размере 1,5 миллиарда долларов.