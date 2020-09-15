37% россиян, опрошенных ВЦИОМ, называют Россию одной из великих держав. 29% респондентов считают, что страна станет такой в ближайшие 15-20 лет. как отмечает «Новая газета», похожий опрос ВЦИОМ проводил в мае 2018-го года. За это время количество россиян, считающих страну великой державой, уменьшилось на 12%.