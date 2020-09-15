37% россиян, опрошенных ВЦИОМ, называют Россию одной из великих держав. 29% респондентов считают, что страна станет такой в ближайшие 15-20 лет. как отмечает «Новая газета», похожий опрос ВЦИОМ проводил в мае 2018-го года. За это время количество россиян, считающих страну великой державой, уменьшилось на 12%.
2020-09-15T10:04:05+03:00
2020-09-15T10:04:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:04, 15 сентября 2020
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