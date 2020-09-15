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10:03, 15 сентября 2020

The New York Times стало известно о планах Алексея Навального вернуться в Россию после выздоровления

По сведениям издания, политик заявил об этом в разговоре с немецким прокурором. Утверждается, что Навальный также отказался сотрудничать с российской стороной, которая предложила Германии провести совместное расследование. Газета ссылается на источник в немецких службах безопасности.

В начале сентября правительство Германии объявило о том, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». В России не признают факт отравления и отказываются возбуждать уголовное дело.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ситуации с Навальными Запад перешел все границы разумного. По мнению министра, Россию вынуждают сознаться в отравлении Навального. Об этом он сказал в интервью RTVI.

Сегодня должен был состояться визит Лаврова в Берлин, однако вчера российский МИД объявил об отмене поездки из-за изменения в графике министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.



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