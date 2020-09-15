В театрах Санкт-Петербурга отменяется шахматная рассадка зрителей. Региональное управление Роспотребнадзора согласовало новый стандарт безопасной работы театров, концертных организаций и цирков. При этом маски в зрительных залах по-прежнему обязательны. Роспотребнадзор рекомендует тестировать на коронавирус работников театров и концертных организаций каждые 15 дней.