Володин сообщил, что депутаты участвуют в качестве добровольцев в третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что некоторые депутаты участвуют в качестве добровольцев в третьей фазе испытаний российской вакцины от коронавируса. Володин рассказал, что и сам планирует сделать прививку.
2020-09-15T09:33:17+03:00
2020-09-15T09:33:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 15 сентября 2020
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