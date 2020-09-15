Количество инфицированных COVID-19 во всем мире превышает 29 миллионов человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. От заболеваний, связанных с вирусом, умерли более 900 тысяч человек. На первом месте по количеству заболевших США, на втором и третьем местах Индия и Бразилия.
2020-09-15T09:32:49+03:00
2020-09-15T09:32:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 15 сентября 2020
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