Количество инфицированных COVID-19 во всем мире превышает 29 миллионов человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. От заболеваний, связанных с вирусом, умерли более 900 тысяч человек. На первом месте по количеству заболевших США, на втором и третьем местах Индия и Бразилия.