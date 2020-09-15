Президент США Дональд Трамп пообещал на любое нападение Ирана дать «в тысячу раз более масштабный ответ». Ранее издание Politico сообщило, что иранские власти планируют покушение на американского посла в ЮАР Лано Маркс в отместку за убийство генерала Сулеймани.