Президент США Дональд Трамп пообещал на любое нападение Ирана дать «в тысячу раз более масштабный ответ». Ранее издание Politico сообщило, что иранские власти планируют покушение на американского посла в ЮАР Лано Маркс в отместку за убийство генерала Сулеймани.
2020-09-15T09:32:29+03:00
2020-09-15T09:32:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 15 сентября 2020
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