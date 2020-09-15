Кремль пообещал расформировать резерв силовиков, который сформировали в России по просьбе Александра Лукашенко

Подразделения будут отведены от границы с Белоруссией.

Договоренность о перемещении резерва правоохранительных органов и национальной гвардии была достигнута по итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. Группы силовиков изначально сосредоточили около российско-белорусской границы. Теперь же их вернут на места постоянного размещения. Кремль подтвердил, что в их состав резерва входили подразделения Росгвардии, сообщает агентство ТАСС. О создании групп из сотрудников силовых структур для возможного оказания помощи Александру Лукашенко российский президент Владимир Путин сообщил 27 августа. Условиями их ввода в Белоруссию могло стать обострение ситуации, в частности, в случае перехода участников акций протестов к поджогам машин и домов.

В Кремле называют Александра Лукашенко легитимным президентом и обещают помощь белорусской экономике. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что кредит в полтора миллиарда долларов Москва дает Белоруссии, а не Александру Лукашенко.