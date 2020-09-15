В Киевской области произошла разгерметизация газопровода, по которому российский газ поступает в Европу

В Киевской области Украины произошла разгерметизация магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород, по которому российский газ поступает в Европу. Как сообщили местные власти, произошел мощный выброс газа. По последним данным, ситуацию удалось взять под контроль. Местные жители пишут в соцсетях, что слышали звуки взрыва.