Глава NASA призвал сделать приоритетом исследование Венеры

Это заявление он сделал после обнаружения на планете фосфина — газа, который может иметь биологическое происхождение.

Глава NASA Джеймс Брайденстай призвал уделить первостепенное внимание исследованиям Венеры.

В своем аккаунте в Twitter Брайденстай сообщил, что обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее значительным развитием событий в деле нахождения свидетельств наличия жизни за пределами Земли.

В настоящее время Россия и США рассматривают возможность создания космического аппарата для посадки на Венере «Венера-Д». Его запуск планируется на конец 20-х годов. Аппарат займется изучением атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы. По данным специалистов, организация такой миссии сложнее, чем запуск подобных станций на Марс. Температура на Венере — около 500 градусов Цельсия и давление около 100 атмосфер.

Фосфин в атмосфере Венеры обнаружила группа ученых Массачусетского технологического университета (США) и Кардиффского университета (Великобритания). Исследования опубликованы в журнале Nature.