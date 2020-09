Алексей Навальный намерен вернуться в Россию после выздоровления и продолжить свое дело

Как утверждает газета The New York Times, об этом российский политик заявил в беседе с представителем немецкой прокуратуры. Он полностью осознает свое состояние, что с ним произошло и где он сейчас, — пересказал изданию содержание беседы источник в службах безопасности Германии. Также, по сведениям The New York Times, Навальный отказался от сотрудничества с российской стороной, которая предложила совместное расследование. Врачи «Шарите» сообщают, что состояние Навального продолжает улучшаться. Он отключен от аппарата ИВЛ и уже встает с кровати.

Реабилитация Навального вряд ли займет много времени, — считает врач отделения реанимации бостонской клиники Tufts Medical Center Константин Балонов. По его оценке, на это уйдет несколько недель.

Германия считает, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Это подтвердили независимые лаборатории, в том числе из Швеции и Франции. Россия не признаёт факт отравления и отказывается возбуждать уголовное дело.