Глава NASA Джеймс Брайнденстайн призывает уделить первостепенное внимание исследованию Венеры. Это связано с тем, что на планете обнаружен газ фосфин, который может иметь биологическое происхождение. Открытие сделала группа ученых Массачусетского технологического университета и Кардиффского университета. Исследования опубликованы в журнале Nature.