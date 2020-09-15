Глава NASA Джеймс Брайнденстайн призывает уделить первостепенное внимание исследованию Венеры. Это связано с тем, что на планете обнаружен газ фосфин, который может иметь биологическое происхождение. Открытие сделала группа ученых Массачусетского технологического университета и Кардиффского университета. Исследования опубликованы в журнале Nature.
2020-09-15T08:34:53+03:00
2020-09-15T08:36:01+03:00
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08:34, 15 сентября 2020
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