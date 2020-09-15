Жителям Кемерова старше 65-ти лет снова придется соблюдать обязательную домашнюю изоляцию. Это связано с распространением коронавирусной инфекции и ростом заболеваемости в регионе. Ограничения начнут действовать с 17-го сентября, — сообщает ТАСС.
2020-09-15T08:34:42+03:00
2020-09-15T08:34:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 15 сентября 2020
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