Жителям Кемерова старше 65-ти лет снова придется соблюдать обязательную домашнюю изоляцию. Это связано с распространением коронавирусной инфекции и ростом заболеваемости в регионе. Ограничения начнут действовать с 17-го сентября, — сообщает ТАСС.