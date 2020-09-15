По официальным данным, в Москве за прошедшие сутки умерли еще 13 пациентов с положительным тестом на коронавирус

По официальным данным, в Москве за прошедшие сутки умерли еще 13 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Вчера было 11 летальных исходов. Общее число умерших с начала пандемии превысило 5 тысяч человек. Уже несколько недель в Москве ежедневно выявляют около 700 новых случаев COVID-19. Столичные власти заявляют, что дополнительных ограничений из-за коронавируса в Москве не планируется.
2020-09-15T08:34:29+03:00
2020-09-15T08:34:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 15 сентября 2020
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