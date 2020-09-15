По официальным данным, в Москве за прошедшие сутки умерли еще 13 пациентов с положительным тестом на коронавирус

По официальным данным, в Москве за прошедшие сутки умерли еще 13 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Вчера было 11 летальных исходов. Общее число умерших с начала пандемии превысило 5 тысяч человек. Уже несколько недель в Москве ежедневно выявляют около 700 новых случаев COVID-19. Столичные власти заявляют, что дополнительных ограничений из-за коронавируса в Москве не планируется.