Цепкало: Группа иностранных юристов готовит документы для суда в Гааге для привлечения к ответственности Лукашенко

Группа иностранных юристов готовит документы для международного суда в Гааге для привлечения к ответственности президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за действий силовиков в отношении демонстрантов в первые дни протестов, — рассказал незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало. По его словам, сейчас собираются свидетельства и показания пострадавших граждан.