Цепкало: Группа иностранных юристов готовит документы для суда в Гааге для привлечения к ответственности Лукашенко

Группа иностранных юристов готовит документы для международного суда в Гааге для привлечения к ответственности президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за действий силовиков в отношении демонстрантов в первые дни протестов, — рассказал незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало. По его словам, сейчас собираются свидетельства и показания пострадавших граждан.
2020-09-15T08:34:06+03:00
2020-09-15T08:34:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 15 сентября 2020
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