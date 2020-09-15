Бывший кандидат в президенты Белоруссии Тихановская считает, что уход Лукашенко — это исключительно вопрос времени

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что уход Александра Лукашенко — это исключительно вопрос времени. Как пишет Тихановская в статье для The Washington Post, белорусы как нация прошли точку невозврата, и мирного протеста будет достаточно. По ее словам, вопреки государственной пропаганде, время на стороне оппозиции. Тихановская также предупредила, что все договоренности с Лукашенко другие страны заключают на свой собственный страх и риск, поскольку новая власть может эти договоренности не признать.