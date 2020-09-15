Алексей Навальный после выздоровления планирует вернуться в Россию, утверждает The New York Times

Оппозиционный политик Алексей Навальный после выздоровления планирует вернуться в Россию, утверждает американская газета The New York Times. Она ссылается на анонимного высокопоставленного представителя органов безопасности Германии. По словам источника издания, Навальный полностью осознает свое состояние, что произошло и где он находится.

В Германии считают, что Навального отравили ядом из группы «Новичок». В России это отрицают и отказываются возбуждать уголовное дело.