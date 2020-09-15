Представители Израиля и ОАЭ подпишут сегодня в Вашингтоне договор о полной нормализации отношений между двумя странами

Представители Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов подпишут сегодня в Вашингтоне договор о полной нормализации отношений между двумя странами. Мирное соглашение с Иерусалимом также заключит королевство Бахрейн.

Президент США Дональд Трамп назвал эти два договора обнадеживающей тенденцией:

-На Ближнем Востоке происходят вещи, о которых раньше никто даже думать не смел, и происходят они на наших глазах. Это уже второе мирное соглашение, о котором мы объявили за последний месяц, и я очень надеюсь, что за ним последуют и другие. Могу сказать вам, что другие страны также проявляют огромное желание присоединиться к нему. И мы думаем, что в конечном итоге к вам присоединится большинство стран, в том числе и палестинцы. Заключение этого соглашения доказывает, что будущее может быть наполнено надеждой и не обязательно должно быть предопределено конфликтами прошлого

До этого Израиль признавали лишь две арабские страны — Египет и Иордания.