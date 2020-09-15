Газета The New York Times пишет о планах Алексей Навального вернуться в Россию. Об этом сообщили источники в службе безопасности Германии.

О намерении продолжить свое дело в родной стране и не оставаться навсегда в Германии ведущий российский оппозиционный политик заявил немецкому прокурору. Произойти это может сразу после выздоровления, отметил источник газеты The New York Times. По словам Алексея Навального, он не хочет сотрудничать с российской стороной, которая предложила Германии провести совместное расследование отравления. По данным немецких властей, его отравили запрещенным химическим оружием «Новичок». Накануне в правительстве Германии сообщили, что это опасное вещество обнаружили и две лаборатории во Франции и Швеции. В свою очередь в клинике «Шарите», где лечится Алексей Навальный, рассказали о заметном улучшении его состояния и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Там впервые не стали упоминать о том, что здоровью политика могут грозить негативные последствия.

Российские власти отрицают факт отравления Алексея Навального.