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07:33, 15 сентября 2020

Светлана Тихановская уверена, что отказ Лукашенко от власти – это только вопрос времени

Оппозиция отказывается от насилия и продолжит мирные протесты, написала бывший кандидат в президенты в своей колонке, опубликованной на сайте газеты «Вашингтон пост». Политик выразила уверенность, что массовых протестов будет достаточно, потому что точка невозврата, по ее мнению, уже пройдена.



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