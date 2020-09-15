Светлана Тихановская уверена, что отказ Лукашенко от власти – это только вопрос времени

Оппозиция отказывается от насилия и продолжит мирные протесты, написала бывший кандидат в президенты в своей колонке, опубликованной на сайте газеты «Вашингтон пост». Политик выразила уверенность, что массовых протестов будет достаточно, потому что точка невозврата, по ее мнению, уже пройдена.

