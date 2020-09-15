Алексей Навальный после выздоровления намерен вернуться в Россию, пишет газета New York Times

По словам источника в органах безопасности Германии, политик полностью осознает, что произошло и собирается продолжить свое дело на родине. В правительстве Германии накануне сообщили, что отравление Навального запрещенным химоружием «Новичок» подтвердили две лаборатории во Франции и в Швеции. Как пишет газета «Монд», президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину и озвучил выводы французских экспертов. Как передает пресс-служба Кремля, Путин ответил, что для выяснения произошедшего нужна передача результатов анализов от Германии. Глава немецкого МИДа Хайко Маас посоветовал России обращаться за данными в Организацию по запрещению химического оружия, которая уже взяла свои пробы.