Дональд Трамп заявил, что на любое нападение Ирана будет дан в тысячу раз более масштабный ответ

Президент США написал в «Твиттере», что по данным СМИ, Тегеран собирается отомстить за убийство генерала Сулеймани. На днях издание «Политико» со ссылкой на американскую разведку написало, что Иран готовит покушение на посла США в ЮАР Лану Маркс, которую с Трампом связывают длительные дружеские отношения.
2020-09-15T07:07:23+03:00
2020-09-15T07:07:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:07, 15 сентября 2020
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