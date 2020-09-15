Дональд Трамп заявил, что на любое нападение Ирана будет дан в тысячу раз более масштабный ответ

Президент США написал в «Твиттере», что по данным СМИ, Тегеран собирается отомстить за убийство генерала Сулеймани. На днях издание «Политико» со ссылкой на американскую разведку написало, что Иран готовит покушение на посла США в ЮАР Лану Маркс, которую с Трампом связывают длительные дружеские отношения.