В предвыборной рекламе Дональда Трампа нашли российские истребители и автомат Калашникова

Об этом пишет газета «Политико». Речь идет о рекламном баннере, на котором изображены американские военные, а над ними летят самолеты. Это МиГ-29 – определили в интервью изданию два эксперта. Причем, российский специалист Руслан Пухов заметил, что один из американских солдат на баннере держит в руках советский АК-74.
2020-09-15T07:06:01+03:00
2020-09-15T07:06:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:06, 15 сентября 2020
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