В предвыборной рекламе Дональда Трампа нашли российские истребители и автомат Калашникова

Об этом пишет газета «Политико». Речь идет о рекламном баннере, на котором изображены американские военные, а над ними летят самолеты. Это МиГ-29 – определили в интервью изданию два эксперта. Причем, российский специалист Руслан Пухов заметил, что один из американских солдат на баннере держит в руках советский АК-74.