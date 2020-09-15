В двух российских регионах сегодня снимают введённые из-за коронавируса ограничения

Этим утром одни из последних запретов, введённых в связи с пандемией, отменяют на северо-западе страны и в Приволжском федеральном округе.

Так, в Кировской области впервые с весны откроются театры и концертные залы. Как и почти везде по стране, в таких заведениях нужно будет необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

То же самое сегодня произойдет и в Мурманской области. Более того, там должны будут отменить и многие другие смежные ограничения. В регионе снова можно будет легально организовывать концерты и другие массовые мероприятия. Как уточняет местные телеканал «тв-21», еще там ожидается открытие ночных клубов, детских центров и остальных развлекательных заведений.

При этом с приходом осени некоторые регионы постепенно начинают возвращать запреты. Например, в Смоленской области снова закрыли детские игровые комнаты и развлекательные центры.